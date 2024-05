Hudo bolni ajatola je ostal brez podizvajalca in naslednika

V nadaljevanju preberite:

Iranski vrhovni voditelj ajatola Ali Hamenej je že nekaj ur prej, preden so reševalci visoko v gorah v bližini meje med Iranom in Azerbajdžanom našli razbitine helikopterja in posmrtne ostanke predsednika Ebrahima Raisija, zunanjega ministra Hoseina Amir-Abdolahiana ter še sedmih potnikov, Irancem sporočil, da bodo zadeve v islamski republiki normalno tekle naprej A država je dejansko obglavljena.