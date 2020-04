Nekatere odločitve o dobavi zaščitne opreme vzbujajo dvome, ki bi jih rada preiskala opozicija.

Vlada zaradi strahu prebivalstva pred okužbo gotovo lažje dosega spoštovanje odlokov, s katerimi posega in omejuje pravice državljanov, čeprav je ustavno sodišče tudi v izrednih razmerah dobilo že več kot deset pobud za oceno ustavnosti posameznih ukrepov za blažitev posledic epidemije.V teh nelagodnih časih, v katerih mediji prvenstveno spremljajo razvoj bolezni covid-19, vlada v senci boja proti virusu lažje izpelje tudi kadrovanja in različne posle. Na družbenih omrežjih je v zvezi s tem zakrožil spodrsljaj na jumbo plakatih SDS na dvojezični Obali, na katerih je pod besedo »coronavirus« zapisano še »Grazie di esistere« (Hvala, ker obstajaš).Predvsem nekatere odločitve o nabavah zaščitne opreme po posrednikih in špekulacije o različnih povezavah vzbujajo veliko dvomov, zato je napoved opozicije o ustanovitvi parlamentarne preiskovalne komisije razumljiva. Z dobavami neustrezne zaščitne opreme se bo ukvarjal tudi odbor za zdravstvo in komisija za nadzor javnih financ, stranka SD pa si je že privoščila celo primerjave nakupov zaščitne opreme s trgovino z orožjem po osamosvojitvi.Številne države zaščitno opremo dobavljajo brez posrednikov, pri nas pa se je ministrstvo za gospodarstvo najprej zapletalo s trditvami, da česa takšnega zakonodaja sploh ne omogoča. Kar ni res. Ob zadnji »servietni« aferi z dragimi zaščitnimi maskami brez certifikata se ponavlja tudi pingpong med obrambnim in gospodarskim ministrstvom; prvič se je zgodil ob »izginotju« treh milijonov mask na njihovi domnevni poti iz Nemčije.Nesoglasja med obrambnim in gospodarskim ministrom oziroma med prvakoma NSi in SMC (javnomnenjska podpora stranki Zdravka Počivalška je že skoraj enaka nič) seveda krepijo šefa koalicije. A tudi SDS je dobila svojo afero. Franc Breznik, zdaj že nekdanji sekretar na notranjem ministrstvu, je vozil prehitro in pod vplivom alkohola, pred tem pa v družbi Rastoder, ki je v policijski preiskavi, izprosil donacijo treh palet čebule in banan. Notranji minister, obremenjen s teorijo zarote, si je ob tem privoščil še posredno grožnjo policiji, ko je preverjal, ali je bil prekrškovni postopek izveden korektno. A dejstva ne bi bila nič drugačna. Tudi če bi bil Breznik »žrtev« zasede, ne bi bil nič manj opit in tudi vozil ne bi počasneje.