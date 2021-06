Ideje grizejo

V nadaljevanju preberite:

Zdi se paradoksalno, da ljudi, ki najbolj vneto in nabolj glasno zagovarjajo absolutno svobodo govora in pretoka idej, moti prost pretok idej, ki jim niso všeč. Niti najmanj nenavadno pa ni, da prav takšni ljudje najbolje razumejo pravo moč prostega pretoka idej. Da so ideje lahko nevarne, četudi so zgolj zapisane na papirju, ki ostaja skrit pred javnostjo in katerega avtorstvo vsi po vrsti zanikajo, najbolje vedo v Bosni in Hercegovini in drugih državah Zahodnega Balkana, kjer bi neznani avtorji na novo risali meje.