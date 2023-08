Imeti svoje mnenje ali mnenje množice

V nadaljevanju preberite:

V finančni literaturi čredno obnašanje investitorjev opisujejo kot brezglavo početje, ko se posamezniki lotevajo tveganih poslov brez ustreznih informacij, kar potem vpliva na trdnost trga in stopnjo njegove volatilnosti. Oprostijo naj mojemu laičnemu pametovanju, ampak: lahko v takih in vseh drugih primerih velja stališče, da k omenjeni brezglavosti – recimo ji zadrtost, še bolj zagovednost, ki jo slovar razlaga kot slabšalni izraz za nerodnost, surovost, neotesanost – vodita miselna lenobnost in odsotnost samozavesti?