Imuniteta kot Toninovo breme

Tudi evropski poslanci ne morejo biti nedotakljivi. Logika, zaradi katere uživajo imuniteto, je preprečevanje postopkov, katerih cilj je le politično škodovanje. Poleg tega seveda ne smejo biti tarča postopkov zaradi svojih parlamentarnih odločitev. Jasno je, da imuniteta ni poslančev privilegij, ampak zaščita neodvisnosti evropskega parlamenta.

Razplet je lahko viden kot pozitiven z vidika obeh taborov. V opoziciji lahko govorijo, da so v evropskem parlamentu potrdili neodvisnost slovenskih institucij in da so očitki o političnem ozadju iz trte izviti. Tudi Tonin bo na koncu lahko prepričal ne samo sodišče, ampak tudi javnost, da je nedolžen.