Integracija Romov bo zahtevnejša od represije

V nadaljevanju preberite:

Ljudem, ki ne živijo blizu romskih naselij oziroma skupnosti, je včasih težko razložiti, kakšni so problemi in kaj teži neromsko populacijo. Vsi, ki smo del življenja preživeli v bližini in smo skupaj z Romi hodili, denimo, v šolo, smo opazili, kako zelo se je v zadnjih 20 letih razrasel kriminal v teh naseljih. Če so bili pred dvema desetletjema običajni zgolj beračenje, drobne kraje, recimo kokoši, ter kraje bakrenih žlebov po odročnejših cerkvah, je moderni kriminal brutalen. Trgovina z drogami, orožje, trgovina z ljudmi, ustrahovanje, nasilništvo ...