Internacionalizacija NLB naletela na oviro

NLB je danes zvišala ponudbo za avstrijsko banko Addiko. Zdaj ponuja 33,5 evra za delnico, kar je za četrtino več kot tekmec, avstrijska banka Raiffeisen. Kdo je sploh tarča? Gre za nekdanjo balkansko mrežo propadle Hypo banke, ki ima sedež na Dunaju in podružnice od Slovenije do Srbije.

Zgodba o prevzemu banke Addiko je kompleksna, poskušajmo razložiti na kratko. Banko so želeli prevzeti srbski poslovneži, zbrani okrog Alta banke, in družina Kostić. Prav tako si NLB, regijsko najbolj aktivna banka, želi prevzema, saj bi ji to prek Avstrije utrlo pot do tako želene vrnitve na hrvaški trg. Zdaj pa se je v igro vmešala še velika avstrijska bančna skupina Raiffeisen. Ta ponuja prevzem, a načrtuje odprodajo hčerinskih bank v tako imenovanem srbskem svetu (BiH, Srbija, Črna gora) prav družbi Alta banka. Precej zapleteno.

Kdo bo iz te igre izšel kot zmagovalec? Blaž Brodnjak, ki pooseblja NLB, ali banka Raiffeisen? Kdo si bolj želi tega posla? Glavni motiv NLB je posredna vrnitev na Hrvaško, krepitev v BiH in Srbiji pa sta zanimiva dodatka. Moto Raiffeisna za prevzem ni najbolj jasen. Ko bi bila operacija speljana, bi se vrnili v Slovenijo, iz katere so se leta 2015 umaknili, in se okrepili na Hrvaškem. Na obeh trgih gre za srednje veliki bančni ustanovi, ki težko delata najbolj donosne posle. Za tako veliko bančno skupino nič prebojnega.

NLB je v četrtinski lasti Republike Slovenije, ima mednarodne vlagatelje, EBRD, finančne sklade, pomembni solastniki so hrvaški pokojninski skladi. Takšno lastništvo ji omogoča, da je to trenutno najbolj aktivna finančna institucija s sedežem v Sloveniji, ki se trudi z internacionalizacijo poslovanja. Maksimum na slovenskem trgu je dosežen, in če želi banka rasti, potrebuje nove trge, nove produkte. V preteklosti je NLB uspel večji prodor v Srbijo, vrnitev v lizinške posle, tudi na Hrvaškem, za lastnike bi bilo odlično, če bi ji uspelo sklepati tudi splošne bančne posle na Hrvaškem. S tem bi se banka utrdila na položaju največje bančne skupine v državah nekdanje Jugoslavije. Ali obstajajo alternativne možnosti? Morda, ampak ta hip ni na mizi nič oprijemljivega.

Avtor je lastnik delnic NLB.