Ira grozi Evropi

Evropski voditelji so na včeraj končanem vrhu razpravljali tudi o zagotavljanju konkurenčnosti evropskega gospodarstva. Temu grozi Ira – ameriški zakon o znižanju inflacije (Inflation Reduction Act), ki uvaja protekcionistične subvencije in olajšave domačim podjetjem na področju tehnologij prihodnosti. Industrializirano in izvozno slovensko gospodarstvo je lahko med večjimi žrtvami, če bo evropska gospodarska konkurenčnost v globalni tekmi preveč zaostala. A tudi med zmagovalci, če bo Evropa učinkovito odgovorila na globalne trende in če bo slovenska država evropske spodbude znala uporabiti.