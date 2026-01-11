Iščemo odgovore na ključna razvojna vprašanja

Po nekoliko daljšem božično--novoletnem predahu smo že skoraj sredi januarja in do državnozborskih volitev nas ločita le še dobra dva meseca. Prvi teden po dopustih je v Sloveniji postregel z izjemno napetim političnim dogajanjem, ki se bo le še stopnjevalo.

Začelo se je s prestopom poslanca Levice k Socialnim demokratom, nadaljevalo s formalnim razpisom volitev, predsednica države je poslala v državni zbor za ta sklic zadnji kadrovski paket, konec tedna sta bili proslavi na Osankarici in v Dražgošah, kar sta verjetno najbolj izpostavljena dogodka, povezana s spominom na drugo svetovno vojno.