Iskanje skupnega jezika v drugem jeziku

V nadaljevanju preberite:

Na ministrstvu mirijo, da je didaktika poučevanja drugega jezika drugačna, za vse, ki bi morda imeli težave, pa imamo »druge sistemske mehanizme za pomoč in podporo, kot pri ostalih predmetih«. Vprašajte otroke, ki imajo težave z angleščino, ali si želijo še enega tujega jezika. Vprašajte tudi tiste, ki težav nimajo, in jim povejte, da to pomeni dodatne ure na urniku. Bo drugi tuji jezik res samo igranje? Kot je prvi razred devetletke?