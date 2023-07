Iskanje skupnega jezika

V nadaljevanju preberite:

Kot vsako drugo orodje je jezik ustvaril človek. Velja za živ organizem, ki se spreminja, kot se spreminja svet; znotraj trdnega ogrodja je gibek in prilagodljiv, s tem pa odsev časa in družbe. Družil naj bi, a tudi razdvaja, rani, žali in zatira – ker je orodje, ki ga je ustvaril človek.

L. L. Zamenhof, začetnik esperanta, pa si je ta načrtovani jezik zamislil zato, da bi presegel, kar je ljudi razdruževalo. Na današnji dan pred 136 leti je izdal učbenik in ga podpisal s psevdonimom, ki pomeni doktor upajoči. V kolikšni meri so se njegove mladostne sanje uresničile?