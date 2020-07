Iz oči v oči v rokavicah

Srečanje premierov na Otočcu je bilo prvo po letu 2017, posebnih koristi od tega pa za zdaj ni.

Janez Janša je čestital hrvaškemu kolegu za nedavno zmago na parlamentarnih volitvah in tudi za to, da so sosedi končno dočakali odločitev o vstopu v mehanizem deviznih tečajev ERM II. Foto Voranc Vogel