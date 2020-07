Izboljšanje ali le zatišje pred viharjem

Junijski podatki o brezposelnih pri nas so zaradi preklica epidemije in podaljšanega delovanja interventnih ukrepov celo malenkost manj neugodni od majskih, so pa seveda precej slabši kot pred izbruhom epidemije. Delo in zaposlitev zdaj išče skoraj 90.000 ljudi, kar je dobra četrtina več kot junija lani.



Ta čas je seveda težko napovedati, za koliko se bo brezposelnost povečala po izteku ukrepov za državno sofinanciranje čakanja na delo in delno subvencioniranje skrajšanega delovnega časa, ki zdaj močno blažijo razmere, predvsem v izvoznih podjetjih. Tako Umar kot Banka Slovenije pa za letos napovedujeta opazno povečanje števila brezposelnih, kako globoki bodo letošnji rezi pri delovnih mestih pri nas, bo na koncu odvisno od epidemiološke slike ter povpraševanja doma in predvsem na tujem.



Da se bo jeseni in do konca leta položaj na trgu dela poslabšal ter da imamo zdaj verjetno le nekakšno zatišje pred jesenskim viharjem sicer nakazuje vsak teden daljši seznam slovenskih podjetij, ki zaradi zaostrenih razmer in zmanjšanega obsega poslovanja napovedujejo tudi tako skrajen ukrep, kot je odpuščanje zaposlenih. Zdaj medijsko najbolj izpostavljena Gorenje in Fraport sta le vrh ledene gore. Tudi ankete kažejo, da se vse več ljudi boji, da bo izgubilo zaposlitev in pristalo na zavodu za zaposlovanje.



K sreči pa slika na trgu dela ni samo črna, saj čas kriznih razmer in sprememb ustvarja tudi nove zaposlitvene priložnosti in povpraševanje po novih profilih kadra. Recimo, poslovanje in prodaja se v podjetjih v zadnjih mesecih vse bolj digitalizirata in opravljata po spletu. Enako velja za sestanke.



Zanimanje delodajalcev za nekatere poklice in delovna mesta ostaja ali se celo povečuje. Poleg zdravnikov in medicinskih sester so zdaj iskani tudi inženirji tehnične usmeritve, informatiki, varilci, prodajniki, skratka, zelo raznovrstni poklici.



Ambicioznejša in bolj dolgoročno usmerjena podjetja pa že tudi pospešeno razmišljajo o novih kadrih, vodjih in veščinah za postepidemično obdobje. Saj, kot rečeno, kriza je vedno tudi priložnost.