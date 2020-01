Izbris palestinske zgodovine, sedanjosti in prihodnosti 

»Načrt stoletja« v produkciji ZDA in Izraela je geostrateška in tudi zelo osebna poteza agresivne nadmoči in absolutne prevlade. V svoji sredici vsebuje vse elemente apartheida: Palestinci so bili – kot sistemska motnja – izključeni iz načrtovanja lastne prihodnosti.Podrobno besedilo načrta udejanja najbolj radikalne ideje najbolj radikalnih izraelskih politikov po drugi intifadi. Celo tako radikalne, da si jih ti – na čelu z v Washingtonu navdušeno smehljajočim se Benjaminom Netanjahujem – niso upali izreči na glas, ker so vedeli, da bi za to plačali visoko politično ceno, ali sprožili nov val nasilja.A časi so se ...