Izgubljeno (za)upanje

Iz vedenja slovenske politike bi bilo mogoče sklepati, da je Slovenija na robu izjemne gospodarske in socialne krize. Poteze so namreč primerljive s tistimi leta 2013, ko je Slovenija zdrsnila na rob bankrota. Kar je bilo predvideno včeraj, se spreminja ob jutranji kavi. Brez preudarnosti, izračunov in projekcij širših učinkov. Kako se v tem okolju znajde posameznik in kako gospodarstvo?