Janja Božič Marolt: Eni in drugi bodo zmagovalci – tokrat res težko

Janja Božič Marolt, direktorica Mediane, je komentirala včerajšnje referendume: »Eni in drugi bodo zmagovalci – tokrat res težko. Dosedanje izide referendumov, tudi volitev, so znali eni in drugi, desni in levi, predstavljati kot zmago zase. Menim, da ob tokratnem četverčku, enem zakonodajnem in treh posvetovalnih, ne bo tako preprosto.« Preberite tudi: »Spet se je izkazalo, da antijanša sentiment ni več dovolj« »Le eden od vzrokov tiči v javnem mnenju, saj sta dve tretjini anketiranih v tednu pred referendumom menili, da je bila včerajšnja nedelja dejansko glasovanje za ali proti vladi. Morda se je kdo slepil le z razmerjem med ves čas po parlamentarnih volitvah zmagovalno pozicijo SDS in padajočo podporo Gibanju Svoboda, pri tem pa prezrl, da se je razmerje desni proti levi počasi ...