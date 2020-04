Izraelska legalizacija okupacije

Potem ko sta Benjamin Netanjahu (Likud) in njegov zadnje leto zapriseženi tekmec za mesto predsednika vlade Beni Ganc (Modro-belo zavezništvo) prejšnji teden po treh zaporednih neodločenih parlamentarnih volitvah tudi uradno podpisala dogovor o skupnem vodenju vlade, ki predvideva, da bo Izrael prihodnjih osemnajst mesecev še naprej vodil korupcijskih rabot obtoženi »Kralj Bibi«, so se takoj razkrile prioritete »nove« izraelske vlade.Tako Netanjahu kot Ganc sta v svojih predvolilnih nastopih v celoti ignorirala Palestince – in palestinsko vprašanje. Beni Ganc se je pred poldrugim mesecem po objavi volilnih rezultatov, ki so ...