Izvirni greh volilnih obljub

Volilna kampanja se uradno še ni začela, stranke koalicije in opozicije pa obljubljajo rekordne količine denarja za zdravstvo, pokojnine, stanovanja ... Kam to vodi? Kako realne so te obljube? Kdo bi se moral takšnih obljub bati in kdo ima od praznih volilnih obljub korist?