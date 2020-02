Izzivanje raka

Rak ni ena, temveč je skupek več bolezni. Kot zapredek je, katerega vsebine ne poznamo, a zanjo velja, da jo je treba uničiti, preden se iz nje izvali – škodljivec in odide na uničujoč pohod.



Raka se je dolgo držala stigma, da je bitka proti njemu brezupna. Najbrž zato, ker jih na milijone vsako leto bitko v resnici izgubi. A vse več jih tudi preživi. Danes velja, da se bitka z rakom in še zlasti proti njemu izplača. Le moramo jo bíti vsi in vsak zase. Za »čudeže« samo zdravstveni delavci niso dovolj.



Slovenski onkološki bolniki se po preživetju lahko primerjajo z evropskimi: pet let po diagnozi jih je zdravih okrog šestdeset odstotkov. Tri najpogostejše rake pri nas, raka na dojkah, prostati ter debelem črevesu in danki, medicina precej dobro obvladuje. Imamo enega najboljših nacionalnih registrov raka, od katerega je odvisna kakovost ocen diagnostične in klinične obravnave onkoloških bolnikov. Ozaveščenost o nastanku raka in o zaščiti pred njim je vse boljša, vabila v preventivne presejalne programe Zora, Dora in Svit redno prihajajo na domače naslove in zagotavljajo preglede brez čakalnih vrst ter skorajda takojšnje povratne informacije. Tisočim so že rešili življenje z zgodnjim odkritjem bolezni. Rak ni več tabu.

Kje potem iskati vzroke za to, da za rakom vsako leto zboli štirinajst tisoč in še vedno umre šest tisoč Slovencev in Slovenk? Res je, da se naše prebivalstvo stara in zato več umira za rakom. A tudi precej malomarni in neodgovorni smo do lastnega zdravja. Nekoč so neodgovornost očitali zlasti slovenskim moškim: cigarete, alkohol, mastna hrana, nič gibanja in vse, samo ne k zdravniku. Najnovejši podatki kažejo, da nezdravim navadam vse bolj podlegajo tudi slovenske ženske. Kadi jih toliko, da jih je prvič več umrlo za rakom pljuč kot za rakom dojk.



Kopici škodljivih snovi v okolju, ki predstavljajo tveganje za raka, se ne moremo ogniti. Obstaja pa kopica takih, ki se jim lahko. Med njimi sta tobak in alkohol na prvem mestu … V obeh primerih sta življenje in smrt naša izbira. Reče se ji izzivanje raka.