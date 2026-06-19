Janez Janša na domačem terenu

Za premiera Janeza Janšo je bila udeležba na vrhu EU kot vrnitev na domači teren po štirih letih odsotnosti. Kot eden od bruseljskih veteranov s številnimi izkušnjami in razumevanjem procesov odločanja se je lahko takoj vključil v razprave o žgočih evropskih temah, kot so migracije, vojna v Ukrajini ali širitev.

Ker bodo prihodnje leto volitve v več državah članicah, tudi v Franciji, Italiji, na Poljskem in v Španiji, je odločanje na ravni EU pod še večjim pritiskom. Zmagoslavje desničarskih populističnih sil v Franciji bi, denimo, še bolj oslabilo Evropo in jo izpostavilo novim tveganjem.