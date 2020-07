Janez Janša škodi tudi sebi

Na državnozborskih klopeh se bo do septembra nabiral prah. Pred odhodom na parlamentarne počitnice so se izvoljenci ljudstva ukvarjali predvsem s sprejemanjem ukrepov zaradi epidemije, politični prostor pa je zaznamovalo oblikovanje nove koalicijske večine.Desnosredinska koalicija, predvsem njena najšibkejša člena, SMC in Desus, sta od zdaj deležna napadov, ki se bodo jeseni nadaljevali. Njen najtežji del bo v parlamentu sprejemanje rebalansa proračuna. V državno blagajno naj bi se letos namreč nateklo 10,8 milijarde evrov, a do zdaj številka na prihodkovni strani ni presegla 4,5 milijarde evrov in izpada prilivov zaradi ...