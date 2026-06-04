Veteran in največji vztrajnik slovenske poosamosvojitvene scene Janez Janša ima svojo četrto vlado. Formalno bo vlada manjšinska, dejansko pa ji poslanci po hitrem postopku posistemljene desne stranke Resnica zagotavljajo relativno udobno večino. Po štiriletki morda najbolj leve vlade do zdaj, smo dobili najbolj desno vlado od leta 1991.

Lastnost četrte Janševe vlade je, da bo operativna. En vzrok tiči v tem, da bo imela manj ministrstev kot Golobova. Vitkejša vlada za klesanje vitkejše države. Drugi vzrok pa je njena kadrovska sestava, ki vključuje predvsem bivše ministre, državne sekretarje in visoke državne uradnike. Najšibkejši člen vlade je ministrska trojka iz stranke Demokrati Anžeta Logarja, Nova Slovenija je dala na razpolago preizkušene kadre, SDS pa predvsem Janševe lojaliste.

Sprejemanje zakonodaje, še posebno interventnega zakona, ko vlada sploh še ni bila oblikovana, in zaslišanja ministrskih kandidatov so jasno pokazala, da glasovalni valjar nove vladne večine v državnem zboru že deluje kot dobro naoljen stroj.

Vlada se poskuša predstaviti kot razvojna, poleg tega bo Janez Janša opoziciji ponudil partnerstvo za uspešno Slovenijo. Slogan, ki ga je po volitvah večkrat ponovil, se glasi: kdor ni proti nam, je lahko z nami. Kdor je proti njim, je posledično proti razvoju, kot je opredeljen v koalicijski pogodbi in interventnem zakonu.

To je izrisalo tudi širše družbeno, politično in ekonomsko bojno polje za prihodnja štiri leta. Na eni strani so se povezali vlada, delodajalske organizacije in kapitalsko-lobistični interesi. Na drugi strani pa še ne poenotena opozicija, civilna družba, del nevladnega sektorja in sindikati.

Prvi konkretni korak predsednika vlade bo efektiven prevzem represivnega aparata države. Naslednji korak pa prevzem ideoloških aparatov države, sploh šolskega in kulturnega, kar sta v svojih predstavitvah potrdila oba ministra.

Zaradi tega bo Janši lažje oblast zadržati do konca mandata, kot se je nanjo zavihtel. Ob poznavanju Janševe politične doktrine obstaja upravičen dvom, da se za fasado všečnega gesla razvoja, čeprav nenapovedan, skriva skrbno pripravljen pohod v drugo republiko.