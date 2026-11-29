Na nekdanji dan republike se je končala dvajsetletna vladavina Zorana Jankovića v glavnem mestu Slovenije. Janković je Ljubljano, sploh njen center, ozaljšal, mesto pa na številnih področjih razvojno premaknil iz tranzicijske letargije. Z mesta ključnega župana v državi ga je spodnesel Luka Mesec, politik nove generacije na levi sredini. Z njegovo izvolitvijo se začenja proces generacijske preobrazbe levosredinskega pola. Kako bo Mesec do naslednjih parlamentarnih volitev lahko unovčil svoj na novo pridobljeni politični kapital, ki precej presega politični kapital matične stranke, bo odvisno od dinamike na polu v trikotniku med Gibanjem Svoboda, SD in Levico. Dinamika med vladnimi strankami prejšnjega mandata se je začela ravno v drugem krogu županskih volitev krhati. Podpredsednik ...