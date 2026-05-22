  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Tisk

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Komentarji

    Janša se bo na oblasti obdržal lažje, kot je do nje prišel

    Razlikovalnih znakov med poslanci SDS, NSi, Demokratov Anžeta Logarja in Resnico več ni. Gre za koalicijo popolnoma ustrojeno po politični volji Janeza Janše.
    Nasprotovanje Janševi vladi je vgrajeno v ustroj slovenske politične strukture, ki ni nič bolj razklana kot večina družb demokratičnega zahoda. FOTO: Jure Makovec/Afp
    Galerija
    Nasprotovanje Janševi vladi je vgrajeno v ustroj slovenske politične strukture, ki ni nič bolj razklana kot večina družb demokratičnega zahoda. FOTO: Jure Makovec/Afp
    Uroš Esih
    22. 5. 2026 | 17:08
    22. 5. 2026 | 17:13
    3:05
    A+A-

    Janez Janša je v četrto postal predsednik formalno manjšinske vlade, dejansko pa vladar homogenizirane parlamentarne večine z 51 glasovi poslanske večine v državnem zboru. Stranka Resnica, ki se trudi kamuflirati v opozicijsko, z Zoranom Stevanovićem v sedlu predsednika državnega zbora deluje kot najbolj pravoverna stranka četrte koalicije SDS. Najboljši dokaz je vsak stavek njihove vodje poslanske skupine Katje Kokot.

    Dva meseca po parlamentarnih volitvah lahko skozi parlamentarna razmerja in nove prakse delovanja, kot so se oblikovala, ugotovimo, da gre za politično, ideološko in osebnostno najbolj homogeno koalicijo do sedaj. Razlikovalnih znakov med poslanci SDS, Nove Slovenije, Demokratov Anžeta Logarja in Resnico več ni. Gre za koalicijo popolnoma ustrojeno po politični volji Janeza Janše.

    Nasprotovanje Janševi vladi je vgrajeno v ustroj slovenske politične strukture, ki ni nič bolj razklana kot večina družb demokratičnega zahoda. Če je Janša v dveh mescih homogeniziral svojo podporo na vsaj 48 glasov, kar se je na volilni večer 22. marca zdelo skoraj kot kvadratura kroga, lahko prekaljeni politik vladni mandat izpelje do konca. Kajti ko bo v začetku junija prevzel vajeti oblasti – in po izkušnjah lahko ocenimo, da bo šlo bo za trd prevzem - bo zanj politično vse lažje.

    Janša se bo na oblasti obdržal lažje, kot je do nje prišel. Zalo verjetno je, da bo s prevzetim represivnim aparatom obvladoval protestniške množice in minimaliziral učinke afere Black Cube. Z napovedano ustanovitvijo organa za pregonom korupcije in organiziranega kriminala SKOK, katerega načelnik bo seveda politično izbran, bo dobil učinkovito orodje za obračun s politično konkurenco, ki se sooča s korupcijskimi obtožbami.

    Lahko Janšo ogroža opozicija s 40 poslanskimi glasovi? Vse je odvisno od tega, ali bo Robert Golob ostal na čelu Svobode. Če se umakne, se bodo začeli frakcijski boji v največji stranki opozicije, ki nima niti dneva opozicijskih izkušenj. Na koalicijski strani je stranka Anžeta Logarja politično mrtva, Nova Slovenija pa lojalna SDS. Največjo grožnjo Janši v naslednjih štirih letih predstavlja populist, kot ga Slovenija še ni poznala. Če se bo podpora Resnici dvignila v dvomestne številke, Stevanović več ne bo skrival svojih mandatarskih ambicij.

    Sorodni članki

    Photo
    Novice  |  Slovenija
    Kandidat za mandatarja

    V živo:      V živo: Poslanci so Janeza Janšo izvolili za predsednika vlade

    Spremljamo dogajanje na seji, na kateri so poslanci izvolili novega mandatarja Janeza Janšo.
    22. 5. 2026 | 09:42
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Manadatar

    Protestna črna kocka pred DZ (VIDEO)

    Prepričani so, da se z današnjim dnem »spet podajamo v mračno obdobje«.
    22. 5. 2026 | 11:44
    Preberite več
    Mnenja  |  Komentarji
    Tema dneva

    Koalicijska pogodba: lažje jo je napisati kot uresničiti

    Kdor bo želel v pogodbi iskati ideološke vsebine, jih bo seveda našel, niso pa te prevladujoče.
    Janez Tomažič 21. 5. 2026 | 18:54
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Black Cube

    Afera Black Cube se seli še na ustavno sodišče

    Ustavna pritožba zaradi kršenja pravice do svobodnih volitev naj bi že bila vložena.
    Uroš Esih 20. 5. 2026 | 19:11
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Afera Black Cube

    Cerar in Zobec sesula Goloba na Odmevih: Prepričljivega dokaza trenutno ni

    »Ustavno pritožbo lahko vložiš samo proti posamičnemu aktu državnega oziroma oblastnega organa, ki ga je tukaj zelo težko najti,« pravi Miro Cerar.
    22. 5. 2026 | 08:01
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Koalicijska pogodba

    Poudarki koalicijske pogodbe: ukinitev Dovosa in morebiten poseg v javne plače

    Koalicijska pogodba je spisana v 15 poglavjih na 35 straneh. Posamične rešitve so večinoma opredeljene skopo in faktografsko.
    22. 5. 2026 | 07:07
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Zanimive izjave

    LeBron zapušča Dončića? »Zanima me le boj za naslov, a nimamo dovolj talenta«

    Če se bodo Lakers odločili, da Jamesu namenijo prednost pred drugimi okrepitvami, mu lahko ponudijo največjo dovoljeno pogodbo v višini 48 milijonov dolarjev.
    Peter Zalokar 21. 5. 2026 | 20:22
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Javne finance

    Slovenija s proračunsko luknjo presegla maastrichtsko mejo

    Bruselj ugotavlja, da bo javnofinančni primanjkljaj letos presegel tri odstotke BDP in da se bo še zviševal, tudi zaradi interventnega zakona.
    Peter Žerjavič 21. 5. 2026 | 11:30
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    SPA TURIZEM

    Nova definicija poletnega luksuza pri sosedih

    Na vsakih družinskih počitnicah obstaja trenutek, ko mora nekdo popustiti.
    1. 5. 2026 | 10:19
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bolečina v kolku, ki ne mine? Lahko je kriva hrbtenica!

    Bolečine v kolku lahko kažejo na resno težavo. Zakaj jih ne smemo ignorirati in kdaj je čas za obisk fizioterapevta?
    Promo Delo 19. 5. 2026 | 08:54
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    ONLINE ŠTUDIJ

    Delo se ne konča več ob 16. uri: odgovor na realnost zaposlenih

    Fleksibilnost sama po sebi ni dovolj: zaposleni potrebujejo strukturo, mentorje in podporo do cilja.
    Promo Delo 1. 5. 2026 | 10:35
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    TVEGANJA

    Podpisali ste posel, denarja pa ni: kaj zdaj?

    Strokovno upravljanje tveganj in terjatev v negotovih razmerah podjetjem pomaga ohranjati stabilnost in varnost poslovanja.
    20. 5. 2026 | 09:04
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Video
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Nepremičnine

    Kako se lotiti gradnje ali sanacije svojega doma

    Z arhitektko, neodvisnim energetskim svetovalcem in direktorjem podjetja Lunos smo se pogovarjali o izzivih trajnostne gradnje in bivanja.
    Nina Štajner 22. 5. 2026 | 08:30
    Preberite več
    Video
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Nepremičnine

    Mnogi v stanovanjskih blokih ne vzdržujejo skupne lastnine

    Največ škod še vedno povzročajo izlivi vode, ki jih zavarovanje ne krije vedno, krepijo pa se drugi vzroki.
    22. 5. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Video
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Nepremičnine

    Spodbudno je, da po koroni nismo vsi ostali na delu od doma (VIDEO)

    Trendom se morajo prilagajati tudi poslovne nepremičnine, pri čemer je pomembna dostopnost in možnost parkiranja.
    Marjana Kristan Fazarinc 22. 5. 2026 | 07:30
    Preberite več
    Video
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Nepremičnine

    Amaterski investitorji z mačkom v žaklju prežijo na kupce stanovanj

    Aktivna igralca v gradnji in prodaji stanovanj svetujeta, kako se obnašati na nepremičninskem trgu.
    Nejc Gole 22. 5. 2026 | 07:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Volitve 2026Janez JanšaSDSAnže Logarvlada Janeza Janše

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Kolesarstvo
    Giro 2026

    Hat-trick Astane, oboleli Vingegaard čaka gorsko etapo

    Na kolesarski dirki po Italiji so priložnost dobili ubežniki. Jutri je na sporedu zelo zahtevna gorska etapa, na kateri bomo videli razlike med favoriti.
    Matic Rupnik 22. 5. 2026 | 17:08
    Preberite več
    Mnenja  |  Komentarji
    Vredno branja

    Janša se bo na oblasti obdržal lažje, kot je do nje prišel

    Razlikovalnih znakov med poslanci SDS, NSi, Demokratov Anžeta Logarja in Resnico več ni. Gre za koalicijo popolnoma ustrojeno po politični volji Janeza Janše.
    Uroš Esih 22. 5. 2026 | 17:08
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    V soseščini spopadov vrag postaja mejak

    Tako iz Kijeva kot iz Moskve prihaja vse več opozoril o vmešavanju tretjih držav v rusko-ukrajinske boje.
    Boris Čibej 22. 5. 2026 | 16:45
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Prva javna ponudba

    SpaceX IPO: kdo pobere smetano in kdo tveganje?

    IPO so bili vedno tudi način, kako zgodnji vlagatelji del ustvarjene vrednosti unovčijo in lastništvo razširijo na širši trg.
    22. 5. 2026 | 16:38
    Preberite več
    Lokalno  |  Ljubljana in okolica
    Občinski odlok

    Levica za referendum o parkiranju v Ljubljani

    Ljubljančane pozivajo k oddaji podpisa za referendum o občinski parkirni politiki, MOL pa k odprtemu dialogu z občani.
    22. 5. 2026 | 16:23
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    V soseščini spopadov vrag postaja mejak

    Tako iz Kijeva kot iz Moskve prihaja vse več opozoril o vmešavanju tretjih držav v rusko-ukrajinske boje.
    Boris Čibej 22. 5. 2026 | 16:45
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Prva javna ponudba

    SpaceX IPO: kdo pobere smetano in kdo tveganje?

    IPO so bili vedno tudi način, kako zgodnji vlagatelji del ustvarjene vrednosti unovčijo in lastništvo razširijo na širši trg.
    22. 5. 2026 | 16:38
    Preberite več
    Lokalno  |  Ljubljana in okolica
    Občinski odlok

    Levica za referendum o parkiranju v Ljubljani

    Ljubljančane pozivajo k oddaji podpisa za referendum o občinski parkirni politiki, MOL pa k odprtemu dialogu z občani.
    22. 5. 2026 | 16:23
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Pasme, ki izginjajo skupaj s slovensko krajino (video)

    Slovenija prek državnega programa varuje domače pasme živali, ki ohranjajo krajino, biotsko pestrost in genetski potencial za prihodnost.
    19. 5. 2026 | 09:23
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Podjetje iz Grosuplja, ki ga globalni naročniki dobro poznajo

    Zakaj evropske industrijske znamke proizvodnjo zaupajo majhnemu podjetju iz Grosuplja?
    22. 5. 2026 | 10:10
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije  |  MOON Energetske rešitve
    Vredno branja

    Bo domača elektrika zdržala električni avtomobil?

    Strah pred požarom, preobremenjenim omrežjem in prazno baterijo je še vedno pogost. V praksi je razvoj e-mobilnosti šel precej dlje, kot si večina predstavlja.
    Promo Delo 22. 5. 2026 | 10:38
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
    Vredno branja

    Avstrijska Koroška odpira vrata slovenskim podjetjem

    Od zelenih tehnologij do umetne inteligence: zakaj vse več podjetij priložnosti za rast išče tik čez mejo.
    22. 5. 2026 | 09:36
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vaši podatki morda niso več samo vaši. Večina tega sploh ne ve

    Lokacija podatkov ni dovolj. Pomembno je tudi, kje jih obdelujejo, kdo do njih dostopa in kako jih varuje celovita digitalna suverenost.
    Promo Delo 18. 5. 2026 | 12:11
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bolečina v rami po petdesetem ni le del staranja

    Rama se z leti spreminja pri vsakem od nas. Bolečina, slabši spanec in izguba moči niso nekaj, kar bi morali preprosto sprejeti kot neizogiben del staranja.
    Promo Delo 20. 5. 2026 | 09:13
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    So vam zadišale jagode? To je kombinacija, ki jo boste oboževali.

    Pomlad prinaša sveže ideje za sladkanje, med njimi hrustljav vafelj z nežno jagodno kremo. Je lahko sploh še boljše?
    18. 5. 2026 | 08:28
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    TRAJNOSTNI RAZVOJ

    Zakaj vse več manjših podjetij spreminja način poslovanja?

    Natečaj SME EnterPRIZE spodbuja podjetja k trajnostnim odločitvam, ki jim danes pogosto prinašajo več odpornosti, boljši ugled in nove poslovne priložnosti.
    22. 5. 2026 | 09:34
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    NA POMOČ

    Scenarij, ki ga na poti v tujino nihče ne želi doživeti

    Ko se nam na dopustu daleč od doma pokvari avto ali se pripeti prometna nezgoda, nam veliko preglavic povzroči organizacija pomoči in nadaljevanje poti.
    1. 5. 2026 | 10:04
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Trije veliki orkestri, tri glasbene tradicije, en festival

    V drugi polovici avgusta in začetku septembra bo Ljubljana znova prizorišče vrhunskih orkestrskih gostovanj.
    Promo Delo 20. 5. 2026 | 09:27
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    OGLAŠEVANJE

    Kdo je zmagal v Portorožu?

    SOF je v svoji 35. izdaji v Portorožu znova potrdil, da ne gre zgolj za pregled najboljših del preteklega leta, temveč za osrednji nacionalni forum.
    Promo Delo 1. 5. 2026 | 14:13
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Največje napake, ki jih podjetja naredijo pri prehodu na e-mobilnost

    Pred prehodom na e-mobilnost je treba preveriti nekaj vprašanj. Na brezplačnem webinarju Petrolovi strokovnjaki razkrivajo, kako se lotiti tega po korakih.
    22. 5. 2026 | 10:19
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Enak vzorec, enake napake: podatki napovedujejo nove nesreče

    Prepoznaven zvok motorjev je že nekaj tednov stalnica na slovenskih cestah. Analiza voženj v aplikaciji DRAJV razkriva zanimivo sliko motoristične vožnje.
    12. 5. 2026 | 15:00
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Drugo
    DOBRODELNOST

    Prihaja dan, ki bo povezal Slovenijo

    Kapetan slovenske odbojkarske reprezentance Tine Urnaut je v letu 2026 ambasador največjega slovenskega športnega dobrodelnega projekta Botrstvo v športu.
    Promo Delo 15. 5. 2026 | 12:47
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    To je nova nafta. Ali ima Evropa dovolj svojih črpalk?

    V podkastu Tehnološki velikani sta razpravljala Peter Kos in David Bevc.
    Gregor Knafelc 7. 5. 2026 | 10:54
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo