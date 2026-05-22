Janez Janša je v četrto postal predsednik formalno manjšinske vlade, dejansko pa vladar homogenizirane parlamentarne večine z 51 glasovi poslanske večine v državnem zboru. Stranka Resnica, ki se trudi kamuflirati v opozicijsko, z Zoranom Stevanovićem v sedlu predsednika državnega zbora deluje kot najbolj pravoverna stranka četrte koalicije SDS. Najboljši dokaz je vsak stavek njihove vodje poslanske skupine Katje Kokot.

Dva meseca po parlamentarnih volitvah lahko skozi parlamentarna razmerja in nove prakse delovanja, kot so se oblikovala, ugotovimo, da gre za politično, ideološko in osebnostno najbolj homogeno koalicijo do sedaj. Razlikovalnih znakov med poslanci SDS, Nove Slovenije, Demokratov Anžeta Logarja in Resnico več ni. Gre za koalicijo popolnoma ustrojeno po politični volji Janeza Janše.

Nasprotovanje Janševi vladi je vgrajeno v ustroj slovenske politične strukture, ki ni nič bolj razklana kot večina družb demokratičnega zahoda. Če je Janša v dveh mescih homogeniziral svojo podporo na vsaj 48 glasov, kar se je na volilni večer 22. marca zdelo skoraj kot kvadratura kroga, lahko prekaljeni politik vladni mandat izpelje do konca. Kajti ko bo v začetku junija prevzel vajeti oblasti – in po izkušnjah lahko ocenimo, da bo šlo bo za trd prevzem - bo zanj politično vse lažje.

Janša se bo na oblasti obdržal lažje, kot je do nje prišel. Zalo verjetno je, da bo s prevzetim represivnim aparatom obvladoval protestniške množice in minimaliziral učinke afere Black Cube. Z napovedano ustanovitvijo organa za pregonom korupcije in organiziranega kriminala SKOK, katerega načelnik bo seveda politično izbran, bo dobil učinkovito orodje za obračun s politično konkurenco, ki se sooča s korupcijskimi obtožbami.

Lahko Janšo ogroža opozicija s 40 poslanskimi glasovi? Vse je odvisno od tega, ali bo Robert Golob ostal na čelu Svobode. Če se umakne, se bodo začeli frakcijski boji v največji stranki opozicije, ki nima niti dneva opozicijskih izkušenj. Na koalicijski strani je stranka Anžeta Logarja politično mrtva, Nova Slovenija pa lojalna SDS. Največjo grožnjo Janši v naslednjih štirih letih predstavlja populist, kot ga Slovenija še ni poznala. Če se bo podpora Resnici dvignila v dvomestne številke, Stevanović več ne bo skrival svojih mandatarskih ambicij.