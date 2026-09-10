Janševa stava na Izrael

Če bi bilo mogoče zunanjo politiko vlade Janeza Janše ocenjevati po enem samem obisku, bi bil prihod izraelskega zunanjega ministra Gideona Sarja v Ljubljano precej poveden. Janševa vlada ne skriva, da želi odnose z Izraelom postaviti na povsem nove temelje. In od tega načrta ni pripravljena odstopiti niti za milimeter. Zunanji minister Tone Kajzer je ob Sarjevem obisku govoril o »tradicionalno prijateljskih odnosih«, želji po odprtem in rednem političnem dialogu ter skupnih interesih. Njegov gost mu je v zameno izrekel javno zahvalo. Sar je bil jasen: Izrael svojih prijateljev ne pozablja. Janševa vlada je torej izbrala. Namesto distance krepitev vezi, namesto pritiska dialog, namesto novih omejitev gospodarsko sodelovanje. Vse to je mogoče razumeti kot običajno zbliževanje dveh držav. ...