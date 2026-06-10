Jeklena sanacija, drugič

Navidezno prehodne težave naše največje jeklarske skupine Sij ob izbruhu energetske krize leta 2022 bodo, kot kaže, na koncu privedle do korenite preobrazbe družbe, ki skupaj zaposluje več kot 3500 ljudi. Potem ko je skupina februarja z bankami upnicami sklenila dogovor o dolgoročni rešitvi refinanciranja za približno 330 milijonov evrov bruto dolga, je zdaj začela izvajati še obsežen program prestrukturiranja, ki naj bi prinesel spremembo poslovnega modela, vitko poslovanje in izboljšanje poslovne učinkovitosti.

Sij je kot proizvajalec specialnih nišnih jekel dolga leta veljal za igralca, ki ga nelojalna konkurenca kitajskega jekla ne gane prav dosti, v zadnjih treh letih pa je tako kot številni drugi jeklarji na svojih plečih občutil posledice tekme na globalnem trgu.