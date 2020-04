Jekleni konjički in jekleni žrebički

Smo vsi res na isti ladji? Ni videti. Morda na ladji paradoksov, na plovilu, katerega kurz določa na tisoče kapitanov, vsak s svojo odrešitveno teorijo v žepu? Sociologom vsakdanjega življenja in podobnim se mora te čase smejati, same od sebe se jim kopičijo ogromne količine materiala, ki kar kriči po imenitni znanstveni obdelavi, lahko bi se reklo, da se je v kataklizmičnem času koronavirusne bolezni pokazala tista imenitna kategorija, ki so jo nekdaj tako radi merili, narodni značaj, duh naroda.Države so v kriznem času, za katerega še ne vemo, kako dolg res bo, ukrepale vsaka drugače, drugače tudi prebivalstvo, pri ...