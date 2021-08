Joe Biden v boj za ameriško 21. stoletje

V nadaljevanju preberite:

Tudi številni Bidnovi obiski v delavskih predelih Ohia, Pensilvanije, Michigana in nekaterih drugih držav kažejo željo po vrnitvi najmanj tistih volivcev, ki so pred Trumpom volili demokratskega predsednika Baracka Obamo. Pri tem poudarja dosežke pri gospodarskem okrevanju in zaposlovanju, upa, da bo med njimi odmevalo spodbujanje sindikalno organiziranih delovnih mest. Demokratski predsednik je v Beli hiši gostil tudi več proizvajalcev električnih avtomobilov, a med njimi ni bilo pionirja in največjega proizvajalca Tesle, ki zavrača sindikalno organiziranje svojih zaposlenih.



Demokrati računajo na ohranitev prevlade v kongresu tudi po volitvah prihodnje leto ter na nov mandat v Beli hiši dve leti pozneje. Infrastrukturni paket vsebuje močan pečat ministra za promet in nekdanjega župana South Benda iz Indiane Peta Buttigiega, ki je za številne demokrate privlačnejši politik kot podpredsednica Kamala Harris. Gotovo upajo tudi na razkole med republikanci. Trump ostro napada republikanske podpisnike infrastrukturne zakonodaje z voditeljem svoje stranke v senatu Mitchem McConnellom na čelu, ki se mu je zameril že z obsodbo vdora v kongres med potrjevanjem elektorske zmage Joeja Bidna.