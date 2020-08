Jubilej in zadoščenje

Pridružite se Delovi viber skupnosti

Spremljajte naše vsebine tudi prek aplikacije viber!

Ne slavimo dejstva, da jedanes star 107 let. Slavimo njegov umetniški opus. Slavimo pogum, vztrajnost, drznost, ustvarjalnost. Ne slavimo spleta srečnih okoliščin, zaradi katerih je mož, rojen pred prvo svetovno vojno, še vedno med nami. Slavimo dejstvo, da je z nami kot pisatelj delil otroški pogled na goreči Narodni dom, slavimo njegov upor proti fašizmu, opis upora, slavimo knjige, eseje, publikacije, ki jih je urejal, slavimo njegovo pedagoško delo. Slavimo pogum in vztrajnost, s katerim je Edvarda Kocbeka prepričal, naj spregovori o povojnih izvensodnih pobojih. Slavimo tisto, kar je kot pričevalec 20. in tudi 21. stoletja prenesel na naslednje generacije. Tega, kar Boris Pahor prenaša na naslednje generacije, je veliko veliko več, kot bi navaden smrtnik sestavil v stoletnem življenju.Boris Pahor navdušuje podobno, kot je ob koncu 20. stoletja v visoki starosti navduševal gimnast Leon Štukelj. A ne pozabimo: tudi Štuklja smo slavili zaradi treh zlatih olimpijskih kolajn, srebra in dveh olimpijskih bronastih odličij. Slavili smo ga zaradi fantastičnih športnih dosežkov, dosežkov, ki niso bili ponovljeni. Visoka starost je bila povod za navdušenje, vzrok za slavje so bili dosežki.Še nekaj ju druži, pisatelja in pokojnega olimpionika. Pahorja so preganjali fašisti in nacisti, komunisti so ga, milo rečeno, maltretirali. V času trdega komunizma je bil Štukelj na meji pozabe. Ko je leta 1996, 60 let po nastopu na berlinskih olimpijskih igrah, v Atlanti ponovno stopal pred olimpijskim občinstvom, je bilo v njegovem lahkotnem koraku moč zaznati dokončno zadoščenje. Zadoščenje, ki se je začelo oktobra 1991, ob ustanovitvi Olimpijskega komiteja Slovenije, nadaljevalo s stoječimi ovacijami v Atlanti ter novomeškim slavjem ob Štukljevi stoletnici.Boris Pahor je, metaforično in dobesedno, na zadoščenje čakal sto let, od požiga in zaplembe Narodnega doma do njegove vrnitve slovenski skupnosti. Tudi to je dočakal. A dočakal je tudi to, da kot junaka slavimo pisatelja. V tem, da slavimo ustvarjalnost, je ključno sporočilo ob pisateljevem visokem življenjskem jubileju.