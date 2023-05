Kaj bi bilo, če bi bilo drugače

V nadaljevanju preberite:

Zgodnje obdobje slovenske osamosvojitve je ustoličilo več posameznikov, ki so postali skoraj sopomenka za institucije, ki so jih vodili, omenimo Zdenko Badovinac, Mitja Rotovnika in njegovih 32 let na čelu Cankarjevega doma ali Vladimirja Rukavino, ki je direktor Narodnega doma Maribor vse od njegove ustanovitve leta 1992. Ti titani zgodnje državnosti se počasi poslavljajo, večina bo za seboj pustila močan pečat, a hkrati tudi nekoliko grenak priokus, saj njihovi dolgotrajni mandati niso omogočili naravne sukcesije ter s tem več generacij okradle vodstvenih izkušenj in vsebin, ki so jim bile blizu.