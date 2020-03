Kaj bo ostalo, ko bomo koronavirus zatrli

Koronavirus se je razširil po Evropi, zdi se, da ga lahko ustavi le še lepo vreme. Ukrepi, ki jih sprejemajo vlade na zdravstvenem področju, so namenjeni samo omejevanju hitrosti širjenja. Dokler znanstveniki ne bodo našli cepiva, se bo treba navaditi na sobivanje z virusom.Posledice na družbo in gospodarstvo posebej so hude in razkrivajo nekatere napake iz preteklosti. Izkazalo se je, da se je Evropa preveč usmerila v storitve in zanemarjala proizvodnjo. Za naprej bo potreben razmislek o industrijski politiki, ampak to bo potekalo na srednji rok. Kratkoročno je pomembno, kako so države z ukrepi zavarovale hrbet podjetjem, ki so se ...