Kaj bodo glavne zgodbe jeseni

Evropsko gospodarstvo kaže znake okrevanja, velike količine denarja, ki jih države in Evropska unija vlagajo v revitalizacijo, so sramežljivo začele dajati rezultate, industrijska proizvodnja se krepi, prodaja avtomobilov je zaradi subvencijskih kampanj solidna.Medtem ko so drugod po Evropi večinoma že izvedeli, koliko se je skrčila ekonomija v drugem četrtletju, bo slovenski statistični urad ta podatek objavil 31. avgusta. Bolj kot podatki za nazaj (upad bo pričakovano velik) bo pomembno, kaj bomo kot država počeli, da bi nam bilo v prihodnje bolje. Če smo zdaj nekako sredi drugega vala koronavirusa, se bomo jeseni verjetno ...