Kaj imajo skupnega tristo milijonov Kitajcev, Slovenci, Albanci in Srbi

Lahko šport prepreči vse večji ideološko-konceptualni prepad med »razvitim« zahodnim svetom in globalnim »jugom«, ki bi lahko – prej kot se zdi – postal usoden? Gotovo ne, s svojim vplivom in pomenom v posameznih družbah pa lahko še dolgo zagotavlja ohranitev statusa quo.

V času, ko je horizontalna komunikacija med svetovnimi voditelji pomembnejša od njihovih predstav za javnost, prav šport pomeni eno redkih možnosti za sodelovanje in enega redkih mostov med državami, celinami in kulturami.

To je mogoče ponazoriti na primeru Slovenije, čeprav naša država zaradi kadrovske omejenosti tipično ne more tekmovati v vseh panogah tega sveta. In le kako bi bilo mogoče drugače doseči, da bosta Srbija in Albanija skupaj organizirali evropsko prvenstvo v nogometu?