Kaj koristi? Kaj je prav?

Ko je vlada sklenila, da bo učinke zdravniške stavke, ki nedvomno prizadenejo paciente, blažila z ukrepi, zapisanimi v odlok, je sindikat Fides protestiral. Vladni odlok naj bi bil nezakonit. Sindikalna akcija, ki se je začela 15. januarja, naj bi temeljila na ustavni pravici do stavke. Ustavne pravice, regulirane z zakonom, pa vlada ne more ukiniti z odlokom.

Prav. Kako je torej s temi ustavnimi pravicami? Načelo ni zapleteno. Ustavne pravice veljajo do trenutka, ko trčijo ob pravice drugih. Ko pa trčijo ob pravice drugih, je pomembno tehtanje. Katera ustavna vrednota je pomembnejša. Pravica do stavke, ki je ustava ne absolutizira, trči ob pravico državljank in državljanov do zdravstvenega varstva. Ko sindikat na vlado naslovi svoje zahteve in napove, da bo uveljavil pravico do stavke, s tem državljankam in državljanom vzame del ustavne pravice do zdravstvenega varstva. Vzpostavljeni trikotnik je nenavaden. Sindikat poskuša svojo zahtevo, naslovljeno na vlado, uveljaviti tako, da del ustavnih pravic pobere tistim, ki ne nazadnje za zdravstveno varstvo redno plačujejo. Pravica do državljanskega zdravstvenega varstva ne izhaja le iz ustave, temveč tudi iz dejstva, da državljani za pričakovane zdravstvene storitve odštejemo nemajhen del plač ali drugih dohodkov.

