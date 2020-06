Kaj se skriva za premierovim pismom Bruslju?

Predsednik slovenske vlade Janez Janša se je minuli teden odločil, da bo napisal pismo prvi dami evropske komisije Ursuli von der Leyen. To ni prvi dopis, ki je iz orbite SDS romal v tujino. Najprej je na spletno platformo Sveta Evrope romala koalicijsko neusklajena »depeša« o komunističnih medijih. Sledilo je osebno pismo zunanjega ministra Anžeta Logarja o slovenskem pravosodju, ki ga je brez vednosti resorne ministrice poslal evropskemu komisarju za pravosodje. V koaliciji se je malce zaiskrilo, nato so šli naprej. Do novega pisma.Janez Janša naj bi po nekaterih namigih roko sprave Bruslju ponujal zaradi strahu pred morebitnim ...