Kaj skriva fraza »za upokojence gre«

SDS išče način za centralni prevzem nadzora nad državnimi podjetji, SD pa način za ohranitev statusa quo.

Politika se zadnje tedne dejavno ukvarja z idejo o oblikovanju demografskega sklada oziroma oblikovanju slovenskih demografskih rezerv, kot je svoje načrte o skladu za sofinanciranje pokojnin poimenovala SD.Socialni demokrati so skupaj s SAB v parlamentarno proceduro ta teden že vložili svoj predlog zakona in s tem za nekaj časa, morda za vselej – odvisno pač od roka trajanja aktualne koalicije – ustavili načrteo centralizaciji upravljanja večine premoženja države, s tem pa tudi centralizaciji nadzora, vpliva in moči, ki jo daje upravljanje tega premoženja.V času prve Janševe vlade je bil razmislek o tej temi povsem drugačen. Strateški svet, ki ga je vodil zdaj že pozabljeni guru, se je poigraval z zamislijo o skladu za »demografski prehod«; iz njega bi se financirala pokojninska reforma oziroma prehod iz sedanjega v novi sistem, sredstva sklada torej ne bi bila namenjena izplačevanju tekočih pokojnin ob nespremenjenem pokojninskem sistemu, kot se razmišlja zdaj.Sogovorniki ekonomske stroke (priznamo, da jih nismo iskali med politično-ideološkimi privrženci, sodelavci ali plačanci nobene od strani) so bolj ali manj enotni: nobena od aktualnih idej politike, ki zadevajo reševanje vprašanja staranja prebivalstva in s tem vse večjih potreb po finančnih sredstvih za nemoteno izplačevanje pokojnin, ni dobra. In ne prinaša dolgoročne zanesljive rešitve problema. Pričakovane vse večje pritiske na proračunske vire, zdaj proračun za pokojnine zagotavlja milijardo evrov na leto, po projekcijah naj bi se ta potreba približala trem milijardam oziroma osmim odstotkom BDP, bi rešila le pokojninska reforma in povečanje BDP.Ne glede na (tudi upravičene) kritike janšizma je torej dejstvo, da so predlogi SD, stranke, ki je bila kar v devetih od štirinajstih vlad samostojne Slovenije, predvsem poskus ohranjanja statusa quo. SD je v preteklosti namreč skadrovala na stotine svojih ljudi in omogočila nastanek več vplivnih interesnih omrežij.Politika, skratka, išče predvsem načine, kako imeti od državnega premoženja čim več koristi. Za denar gre, ne za skrb za upokojence. Na obeh straneh.