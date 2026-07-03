Država bo morala zavirati rast javne porabe. Kje bo rezala?

Število zaposlenih v javnem sektorju se je v zadnjih dveh desetletjih povečalo za 30 odstotkov, v gospodarstvu pa le dobro desetino.

Proračunsko načrtovanje se je znašlo v območju, ko mora vlada tudi v času relativno ugodnih gospodarskih razmer in visoke stopnje zaposlenosti razmišljati o omejitvah javne porabe. Država je v zadnjih najmanj petih letih postopno opuščala mehanizme fiskalne vzdržnosti. Če hoče vlada sprejeti začrtane davčne razbremenitve in sestaviti spodbudnejše poslovno okolje, bo morala nekako omejiti rast plač javnega sektorja in tudi vrste socialnih izdatkov. Če izločimo krizna leta v prvi polovici prejšnjega desetletja, ko je varčevalne ukrepe Sloveniji »sugeriral« Bruselj, posredno pa tudi posojilodajalci, Slovenija v vsej svoji 35-letni zgodovini še ni zarezala v javno porabo. Proračunski uporabniki so vsako leto določali nove kvote, ki so bile praviloma nekoliko večje kot prejšnje leto. Da bi ...