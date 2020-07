Kako se bo začelo novo šolsko leto?

Poučevanje na daljavo je zahtevnejše kot v razredu, bolj stresno in velik izziv, pravi večina osnovnošolskih in srednješolskih učiteljev, ki so sodelovali v raziskavi Zavoda RS za šolstvo o izobraževanju na daljavo v času epidemije covida-19. Za učence je bilo najtežje to, da niso mogli sodelovati s sošolci in da so pogrešali razlago učitelja, priložnost pa so videli v tem, da so si lahko sami razporedili čas, kdaj bodo opravljali obveznosti, in da so lahko dlje spali.Pristojni ocenjujejo, da analiza, v kateri so sodelovali skoraj tretjina osnovnošolskih in petina srednješolskih učiteljev, dve tretjini ravnateljev ter ...