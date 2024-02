Kako teče čas, ko ostaneš brez vsega

V nadaljevanju preberite:

Pol leta po največji naravni katastrofi v zgodovini naše države so mnogi še vedno brez doma. Ne razumejo, zakaj morajo čakati na strokovna mnenja, če je jasno, da ne morejo več bivati v hiši, ker je sploh ni! Zakaj tako dolgo traja, da jim spremenijo namembnost zemljišč, ki so morda že njihova, da bi lahko zidali? Vajeni dela bi imeli že kaj pozidano, če bi le lahko začeli.

Drugi čakajo na strokovna mnenja in vladne sklepe, ker so ti prvi pogoji za pogovore o nadomestnih gradnjah, odškodninah, nakupih nepremičnin. Tretji čakajo na strokovna mnenja, ker nočejo zapustiti svojih domov in ne razumejo, zakaj so njihove hiše sploh na seznamu za morebitno odstranitev. Negotovost je ubijalska. Ljudje ne morejo več skriti, da so na koncu z živci.