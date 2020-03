Kako zelo se mu mudi?

Ali verjamete, da se lahko odrasel človek, v letih, ko se polagoma približuje upokojitvi, v svojem značaju in razmišljanju spremeni? Ali verjamete , da lahko človek z enakim načinom vodenja, kot ga je bil navajen vso svojo kariero, pride do drugačnih rezultatov in ustvari uspešno zgodbo v zelo drugačnih razmerah, kot jih je bil vajen? Kakšno jamstvo lahko dobite od njega razen besed , da bo tokrat deloval drugače?je politik z najdaljšo kilometrino med poslanci tega sklica državnega zbora. Prihaja v zanj idealnem času izrednih razmer, ko je le še vprašanje ur do prvega potrjenega primera koronavirusa tudi v Sloveniji, in v času pričakovanja novega migrantskega vala. V primerjavi z njegovo prvo vlado sedanje razmere ne omogočajo kadrovskega cunamija v tako silovitem obsegu, saj je državnega gospodarstva zdaj občutno manj. V primerjavi z njegovo drugo vlado mu javne porabe (za zdaj) ne bo treba krčiti. Iz dosedanjih pogajanj se zdi, da se bosta v koaliciji predvsem dobro ujela s predsednikom SMC Zdravkom Počivalškom. Imata skupno značajsko lastnost, da sta učinkovita operativca. Janša razmišlja politično, Počivalšek gospodarsko , oba sledita postavljenemu cilju in iščeta pot do njega. Interesna področja in politične teme med njima verjetno ne bodo pogosto v konfliktu. Zato bo Janša dajal Počivalšku občutek, da s sodelovanjem v vladi lahko veliko dobi. Iz tega lahko sklepamo, da bo to predvsem koalicija 2 + 2, torej zveza SDS in SMC, v sobivanju z Desusom in NSi.Odgovor na vprašanje, kakšna bo 14. slovenska vlada, je tako odvisen predvsem od značajskih potez mandatarja in njegove ocene, ali želi vladati dve ali šest let. Bo torej v času družbeno negotovih razmer za doseganje ciljev izbral taktiko buldožerja, ki tepta vse naokrog, in bo s tem družbeno negotovost samo še stopnjeval? Ali pa bo ocenil, da si v dveh letih, ki sta mu na voljo, lahko naredi podlago za naslednja štiri leta, in bo deloval bolj premišljeno, konstruktivno in počasneje?​A ne glede na to, kako zelo država potrebuje močno in operativno sposobno vlado, morajo nad krepitvijo politične moči pod krinko delovanja države prevladati demokratične vrednote in pravila. ​To je namreč demokracija, ki temelji na pravnem redu.Vsakršni zlorabi tega je treba reči odločen ne!