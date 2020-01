Senat ljubljanskega okrožnega sodišča je nekdanje vodilne v finančni skupini Hypo Alpe Adria Antona Romiha, Božidarja Špana, Andreja Potočnika in Andreja Oblaka za kazniva dejanja zlorabe položaja in pranja denarja obsodilo na večletne zaporne kazni, dolge od šest do osem let, in vsakemu naložilo plačilo okoli 35.000 evrov denarne kazni.Preberite tudi: Znova steklo sojenje v zadevi HypoGre za obsodbo na prvi stopnji (pot do ustavnega sodišča je dolga), toda kljub vsemu lahko rečemo, da je to nekakšna bančna katarza oziroma vsaj njen začetek. Da so vodilni bančniki začeli odgovarjati za kriminalna dejanja, ki so ...