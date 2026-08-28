Kazni ne bodo rešile parkirnega kaosa v hribih

Prazničen planinski izlet na Grintovec na dan Marijinega vnebovzetja se je za pohodnika končal nič kaj prijetno. Po sestopu s ture ga je v Koncu pri spodnji postaji tovorne žičnice, kjer je imel parkiran avtomobil, čakalo obvestilo o prekršku s kaznijo 1000 evrov. Tak »pozdrav« policije je imelo za brisalci še nekaj okoliških vozil. Pohodnik je bil nad tem razumljivo presenečen ne le zaradi astronomske kazni za parkiranje, ampak ker obiskovalci v Koncu že desetletja parkirajo tudi na uveljavljenih mestih zunaj majhnega parkirišča, ki sprejme le nekaj avtomobilov; seveda tako, da ne ovirajo poti. Z vse večjo obiskanostjo slovenskih planin v zadnjih letih se je nedvomno povečal tudi promet na izhodiščih priljubljenih planinskih in alpinističnih točk, med katere sodi tudi omenjena spodnja ...