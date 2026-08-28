Kazni ne bodo rešile parkirnega kaosa ob vznožju gora

Prazničen planinski izlet na Grintovec na dan Marijinega vnebovzetja se za pohodnika ni končal nič kaj prijetno. Po sestopu s ture ga je v Koncu pri spodnji postaji tovorne žičnice, kjer je imel parkiran avtomobil, čakalo obvestilo o prekršku s kaznijo 1000 evrov. Z vse večjo obiskanostjo slovenskih planin v zadnjih letih se je nedvomno povečal tudi promet na izhodiščih priljubljenih planinskih in alpinističnih točk, med katere sodi tudi omenjena spodnja postaja žičnice. Ponekod morda tudi presega zmogljivosti določene destinacije, a zgolj rigorozne kazni, ki so jih poslanci uzakonili konec lanskega leta, ne bodo prinesle rešitve. Obiskovalce lahko le odvrnejo od obiska. Tradicijo planinstva in alpinizma, na katero smo v Sloveniji tako zelo ponosni, bo treba negovati tudi na izhodiščih ...