Kdaj bo UI ugotovila, da ljudi ni več smiselno vzdrževati pri življenju?

Zgodovinar in avtor številnih knjižnih uspešnic Yuval Noah Harari je po izidu zadnje knjige Neksus (dosegljiva je tudi v slovenskem prevodu) v enem od pogovorov navrgel, da umetna inteligenca (UI) s časom pravzaprav postaja vse manj umetna in vse bolj tuja, nečloveška, saj je z vse večjo gotovostjo zmožna odlično analizirati vse dosegljive ji informacije, se učiti, sama odločati in si izmišljati nove ideje na temeljno drugačen način, kot to delajo človeška bitja. Po tej plati bi lahko pomislili v slogu pretiranih znanstvenofantastičnih zgodb, da je v UI lahko nekaj zloveščega, čeprav hkrati tudi skrajno obetavnega za morje področij.