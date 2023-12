Kdo bo pametnejši

Generativna umetna inteligenca (UI) seveda ni od letos, je pa letos postala »mainstream«. Glavna tema pogovorov, potem ko je novembra leta 2022 OpenAI predstavil chatgpt, nato pa so letos kapljale še druge podobne različice drugih podjetij, ki za prihodnje leto napovedujejo še močnejšo konkurenco. Če se novih tehnologij pogosto bojimo, saj je njihova uporaba zapletena, nas je chatgpt (ali pa denimo dall-e za ustvarjanje slik) hitro osvojil, saj je preprost za uporabo – le vprašanje je treba natipkati (razumevanje o tem, kako deluje, je druga zgodba), osnovna različica je tudi brezplačna, dostopna prek brskalnika. Gnala nas je radovednost, kaj vse zmore, ali nam lahko pomaga napisati nalogo in popraviti vejice, kaj zna povedati o nas in ali ga lahko ujamemo na laži. Zdel se nam je zabaven, nato pa je hitro postal problem, s katerim so se ukvarjali največji umi sveta in skoraj vsa svetovna politika.

UI je nova grožnja, lahko nam prevzame delovno mesto, če ne bo ustreznih varovalk, je, kot trdijo nekateri, celo grožnja našemu obstoju. Za zdaj UI še zdaleč nima svoje pameti, ampak le bolj ali manj uspešno posnema našo.

Vsekakor se bodo s prihodom takšne tehnologije naša delovna mesta spremenila, tako kot so se s prihodom industrijskih robotov. Nekateri z njo že delajo drugače, celo bolje. Strokovnjaki, ki razvijajo UI, razlagajo, da nam lahko prinese veliko dobrega, saj bi z njo lahko razvijali napredna zdravila, materiale, prečesavali ogromne količine podatkov in s tem razvozlavali odgovore na nekatera največja vprašanja v znanosti. Tehnologija je prelomna, zato so utemeljeni predlogi, da bi se bilo o njej nujno treba učiti že v osnovnih šolah, da bodočih odraslih ne bo presenetila. Po drugi strani je dejstvo, da generativna UI krade avtorska dela, še bolj skrb vzbujajoče je, da preprostost uporabe UI omogoča še hitrejše in bolj realistično ponarejanje resnice. Kako bi šele bilo (ali šele bo), da bi UI to lahko počela brez navodil človeka, sama od sebe?

Marsikaj smo izpustili z vajeti. Klimatologi so, denimo, že pred desetletji opozarjali na nevarnosti zaradi podnebnih sprememb, pa je družba gladko pogledala stran in se delala, da problema ni. Leto 2023 bo, kot vse kaže, najtoplejše leto v zgodovini merjenj. Ekstremi so postali še bolj ekstremni. UI morda sploh ne bo dobila priložnosti, da nas uniči.