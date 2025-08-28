Kdo bo rešil Dodika, če ga ne bo Trump

V nadaljevanju preberite:

Ena bolj simpatičnih iluzij, ki se jih narodi na Balkanu radi oklepajo, je prepričanje, da je prav njihovo pleme najbolj ponosno in samosvoje ter da sami odločajo o svoji usodi. Kot vzorčen primer zagotovo izstopajo Srbi. Včasih je prav boleče opazovati, kako si narod, ki je zaradi slabih izkušenj z ameriškimi raketami iz leta 1999 do včeraj preziral vse ameriško, danes na glave natika rdeče kape z napisom Naredimo Ameriko spet veliko, zaščitni znak Donalda Trumpa.