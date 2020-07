Kdo bodo novi podjetniški šampioni

Letošnje leto je skoraj idealno za prevzeme. Po eni strani je poslovanje zaradi izbruha epidemije težko, po drugi pa je finančno okolje skoraj cvetoče in pri vrednotenjih podjetij so večinoma upoštevane normalne razmere. Marsikdo se zato odloči, da bo podjetje prodal, ne pa se ukvarjal z reševanjem težav. Takšne razmere se pojavijo redko. Pogosteje dolgotrajni lastniki podjetja svojo naložbo močno precenijo, v slabih razmerah pa nimajo komu prodati. V Sloveniji je kar nekaj takih zgodb, tudi na kapitalskem trgu.Preberite tudi: Ena plus ena bi moralo biti tri ali celo večMarsikdo bo spet obudil temo o razprodaji slovenske ...