Kdo je odgovoren za Wirecard?

Se še spomnite, kako je leta 2008 ves svet zajela finančno-ekonomska kriza in kakšno vlogo so v njej imele bonitetne agencije? Naj vam osvežim spomin. Bonitetne agencije so več let z najvišjo bonitetno oceno, trojnim A, »žigosale« na hipotekarna posojila vezane izvedene finančne instrumente, čeprav je bilo v njih po verigi prepakiranj le še za vzorec de facto najkakovostnejših posojil. Ob poplavi denarja v sistemu, tudi zaradi kitajskih rezerv, in velikem optimizmu med vlagatelji, ko se je zdelo, da za borze niti nebo več ni meja, se je balon močno napihnil. Ko je počilo, je res počilo – »žigi« bonitetnih agencij so se ...