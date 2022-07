Kdo vas strelja?

V nadaljevanju preberite:

Demokratičnim predsedniškim volitvam se lahko zahvalimo, da smo prišli na prag singularne širine. Ampak to je šele prvi korak do sadeža spoznanja. Pot do večnega stanja blaženosti nas kot Odiseja od singularnega pelje mimo pendolarno bingolarnega, sakralno segregalnega, brutalno personalnega, do peroksidalnega, bizgetalnega, migetalno korporalnega, teatralno rustikalnega, cirkularnega, ekstrapolarno centrifugalnega (ali tudi cepetalnega), bifokalno revijalno lapidarnega, orbitalnega, manijakalno zombikalnega, kapitalno nazalnega, celo diagonalno paragonalnega in končno pluralno fatalnega.