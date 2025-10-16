Kislo zelje Putinove babice

V nadaljevanju preberite:

Če bi Vladimir Putin dobil priložnost nastopiti na predsedniških volitvah v Srbiji, bi zlahka premagal Aleksandra Vučića, avtokratskega predsednika Srbije in tesnega prijatelja ljubljanskega župana. To je pred časom pokazala ena od resnih javnomnenjskih raziskav v balkanski državi, ki se ima za največjo zaveznico Rusije v Evropi. O metodah, ki Putinu onstran meja njegove države gradijo podobo nekoga, ki je simpatičen nasprotnikom ZDA in »izprijene« Evropske unije, je bilo precej izrečenega na mednarodni konferenci o spopadanju z dezinformacijami, ki se je včeraj začela v Ljubljani.